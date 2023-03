Tragedia nella Marche, bimbo di un anno investito e ucciso da uno scuolabus. L’ipotesi: voleva seguire la sorella (Di lunedì 6 marzo 2023) Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato investito da uno scuolabus a Casette d’Ete, in provincia di Fermo. Il piccolo è deceduto per le gravissime ferite riportate. Secondo le prime ricostruzioni, la mamma aveva appena fatto salire la sorella sullo scuolabus diretto alla scuola materna, quando il piccolo, che aspettava al cancello di casa, avrebbe tentato di seguirla, sfuggendo al controllo della madre, scendendo dal marciapiede e finendo dietro il mezzo. In quel momento però l’autobus stava facendo retromarcia e l’autista non si era accorto della presenza del bambino. All’arrivo dei soccorsi del 118, il bambino ferito gravemente era già morto. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Sant’Elpidio a Mare, mentre sul posto sono accorsi anche la Croce Azzurra e la Polizia ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023) Un bambino di une mezzo è morto dopo essere statoda unoa Casette d’Ete, in provincia di Fermo. Il piccolo è deceduto per le gravissime ferite riportate. Secondo le prime ricostruzioni, la mamma aveva appena fatto salire lasullodiretto alla scuola materna, quando il piccolo, che aspettava al cancello di casa, avrebbe tentato di seguirla, sfuggendo al controllo della madre, scendendo dal marciapiede e finendo dietro il mezzo. In quel momento però l’autobus stava facendo retromarcia e l’autista non si era accorto della presenza del bambino. All’arrivo dei soccorsi del 118, il bambino ferito gravemente era già morto. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Sant’Elpidio a Mare, mentre sul posto sono accorsi anche la Croce Azzurra e la Polizia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PieroPelu : Nella disperazione per l’ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo, e nella rabbia per ciò che poteva essere f… - ultimora_pol : Crotone, la segretaria del #PD Elly #Schlein rende omaggio alle vittime del naufragio e incontra una giovane donna… - elio_vito : C’è un (altro) aspetto inquietante nella tragedia di Crotone. Non si riesce a recuperare la parte dello scafo somme… - PieroSrr : RT @PieroPelu: Nella disperazione per l’ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo, e nella rabbia per ciò che poteva essere fatto ma n… - Colombo9luglio : @MarcoFattorini la sinistra sta trasformando una tragedia in mare nella sua campagna elettorale -