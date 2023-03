Tragedia in strada, bimbo di 1 anno investito e ucciso dallo scuolabus (Di lunedì 6 marzo 2023) Inizia in modo tragico il lunedì a Casette d’Ete, in provincia di Fermo, nelle Marche. Un bimbo di poco più di un anno, dopo essere sfuggito al controllo della madre, è stato investito e ucciso dallo scuolabus sul quale poco prima era salita la sorellina. Tragedia in strada, bimbo di 1 anno investito e ucciso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 6 marzo 2023) Inizia in modo tragico il lunedì a Casette d’Ete, in provincia di Fermo, nelle Marche. Undi poco più di un, dopo essere sfuggito al controllo della madre, è statosul quale poco prima era salita la sorellina.indi 1L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

