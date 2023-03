Tragedia in Costa d’Avorio: calciatore 21enne muore per un malore in campo (Di lunedì 6 marzo 2023) Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Moustapha Sylla, difensore 21enne della squadra della Costa d’Avorio, Racing d’Abidjan. Lo ha reso noto il club con una nota apparsa sui canali social. Il giocatore ha accusato un malore in campo durante una partita ed è morto in ambulanza. “Moustapha Sylla è morto questa sera a seguito di un malore sul terreno di gioco durante l’incontro con il Sol FC. Sylla è deceduto durante il trasporto in ospedale. Era arrivato a settembre, aveva solo 21 anni”, ha confermato il presidente Logossina Cissé ad AFP. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Moustapha Sylla, difensoredella squadra della, Racing d’Abidjan. Lo ha reso noto il club con una nota apparsa sui canali social. Il giocatore ha accusato unindurante una partita ed è morto in ambulanza. “Moustapha Sylla è morto questa sera a seguito di unsul terreno di gioco durante l’incontro con il Sol FC. Sylla è deceduto durante il trasporto in ospedale. Era arrivato a settembre, aveva solo 21 anni”, ha confermato il presidente Logossina Cissé ad AFP. SportFace.

