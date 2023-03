Tragedia Cutro, Scandura: 'Caicco imbarcazione rara, di solito scafisti rubano barche a vela' (Di lunedì 6 marzo 2023) "Rifugiati fuggiti dai talebani hanno trovato alla frontiera di guerra hanno trovato un atteggiamento molto violento, in alcuni casi delle squadre non propriamente democratiche. Soon stati violentati, ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 6 marzo 2023) "Rifugiati fuggiti dai talebani hanno trovato alla frontiera di guerra hanno trovato un atteggiamento molto violento, in alcuni casi delle squadre non propriamente democratiche. Soon stati violentati, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Sulla tragedia di Cutro ho sentito e letto delle ricostruzioni francamente surreali. Vi spiego cosa è successo e co… - PieroPelu : Nella disperazione per l’ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo, e nella rabbia per ciò che poteva essere f… - peppeprovenzano : Elena Stancanelli su @LaStampa ha lanciato l’idea di portare in classe una fascia bianca in segno di lutto per la t… - fainformazione : Umanità naufragata e la sinistra smarrita La tragedia di Cutro, il selfie davanti la bara di Maurizio Costanzo… - fainfopolitica : Umanità naufragata e la sinistra smarrita La tragedia di Cutro, il selfie davanti la bara di Maurizio Costanzo… -