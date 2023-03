Tragedia Curto, Foa: 'Dipingere Piantedosi come disumano e inappropriato è ingiusto' (Di lunedì 6 marzo 2023) - Il giornalista e scrittore a Omnibus sottolinea come stia 'nascendo confusione tra migranti economici e migranti di ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 6 marzo 2023) - Il giornalista e scrittore a Omnibus sottolineastia 'nascendo confusione tra migranti economici e migranti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : È in arrivo distrazione mediatica di #Meloni in difficoltà con #Piantedosi e orrore #Crotone : solo le solite sceme… - vinierm : RT @TgLa7: Tragedia #Curto, @gasparripdl (FI) 'Non esiste un problema Piantedosi, esiste un problema migranti che va contenuto' https://t.… - ester_ercolano : RT @TgLa7: Tragedia #Curto, @gasparripdl (FI) 'Non esiste un problema Piantedosi, esiste un problema migranti che va contenuto' https://t.… - gasparripdl : RT @TgLa7: Tragedia #Curto, @gasparripdl (FI) 'Non esiste un problema Piantedosi, esiste un problema migranti che va contenuto' https://t.… - TgLa7 : Tragedia #Curto, @gasparripdl (FI) 'Non esiste un problema Piantedosi, esiste un problema migranti che va contenuto… -