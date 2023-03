Tragedia a Sesto Fiorentino | incendio in un appartamento | morti carbonizzati zia e nipote

(Di lunedì 6 marzo 2023) Un inferno di fuoco, una nube di fumo, la paura e il panico in Via della Sassaiola: è quanto accaduto a causa di unche si è sviluppato, intorno alle 4 della notte scorsa in un’abitazione di. Due persone sono morte, e una terza, disabile, è stata tratta in salvo dai Vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme divampate in unmonofamiliare composto da piano terra e primo piano, nel comune. I Vigili del fuoco intorno alle 4.30 sono entrati in quella casa divorata dalle fiamme e hanno estinto il rogo sviluppatosi al piano terra. Poi, a fuoco domato, hanno effettuato la ricognizione all’interno dell’edificio, completamente invaso dai fumi della combustione.: ...

SESTO FIORENTINO . I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti stamani alle ore 4.30 in via della Sassaiola, per un incendio avvenuto in un appartamento…