Traffico Roma del 06-03-2023 ore 19:30 (Di lunedì 6 marzo 2023) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione In quest’ultima ora sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare o un incidente con veicolo in fiamme rallentato ulteriormente agli spostamenti tra Roma Fiumicino e la Pisana Traffico comunque in è progressiva diminuzione ripercussioni ancora possibili sull’autostrada dell’ aeroporto di Fiumicino per chi arriva dall’Eur ancora sul Gra un altro incidente questa volta sull’ esterna tra La Rustica e la Tiburtina graduale diminuzione del Traffico in uscita da Roma sulla tratto Urbano della A24 stessa situazione su via del Foro Italico in particolare tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni ancora trafficata in questo fine pomeriggio la Colombo per chi viaggia verso Ostia Enea particolare tra il Gray via di fede sempre attenzione sulla ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 marzo 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione In quest’ultima ora sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare o un incidente con veicolo in fiamme rallentato ulteriormente agli spostamenti traFiumicino e la Pisanacomunque in è progressiva diminuzione ripercussioni ancora possibili sull’autostrada dell’ aeroporto di Fiumicino per chi arriva dall’Eur ancora sul Gra un altro incidente questa volta sull’ esterna tra La Rustica e la Tiburtina graduale diminuzione delin uscita dasulla tratto Urbano della A24 stessa situazione su via del Foro Italico in particolare tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni ancora trafficata in questo fine pomeriggio la Colombo per chi viaggia verso Ostia Enea particolare tra il Gray via di fede sempre attenzione sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina sarebbe bello poter manifestare per la pace davanti all’ambasciata ru… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - via Cristoforo Colombo ?????? coda tra via di Mezzocammino e via di Malafede ?? Ostia #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via dei Prati Fiscali ?????? traffico rallentato altezza Largo Valtournanche in entrambe le direzioni #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 19:17 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - EBamusement : @SecolodItalia1 @TommasoFoti @GiorgiaMeloni A Roma, con il ministro dell'Interno, Matteo @Piantedosim, si affrontav… -