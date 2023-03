Traffico Roma del 06-03-2023 ore 18:30 (Di lunedì 6 marzo 2023) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare il pomeriggio prosegue senza disagi di rilievo per chi viaggia su entrambe le carreggiate dove gli unici di viaggi sono quelli del Traffico dell’orario di punta consueti rallentamenti in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24 e nessun cambiamento di rilievo su via della Foro Italico gli spostamenti rimangono concentrati tra Corso di Francia via Salaria Provenendo dal Olimpico a Roma città sono terminati per la giornata odierna i lavori di potatura su via Nomentana che torna ad essere percorribile tra viale XXI Aprile via di Sant’Agnese su tutti e due i sensi di marcia ricordiamo ancora i lavori nel fascia notturna sulla statale Pontina a partire dalle 21 Maggiore prudenza per la chiusura tra tordecenci e castelporziano In entrambe le ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 marzo 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare il pomeriggio prosegue senza disagi di rilievo per chi viaggia su entrambe le carreggiate dove gli unici di viaggi sono quelli deldell’orario di punta consueti rallentamenti in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24 e nessun cambiamento di rilievo su via della Foro Italico gli spostamenti rimangono concentrati tra Corso di Francia via Salaria Provenendo dal Olimpico acittà sono terminati per la giornata odierna i lavori di potatura su via Nomentana che torna ad essere percorribile tra viale XXI Aprile via di Sant’Agnese su tutti e due i sensi di marcia ricordiamo ancora i lavori nel fascia notturna sulla statale Pontina a partire dalle 21 Maggiore prudenza per la chiusura tra tordecenci e castelporziano In entrambe le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina sarebbe bello poter manifestare per la pace davanti all’ambasciata ru… - EBamusement : @SecolodItalia1 @TommasoFoti @GiorgiaMeloni A Roma, con il ministro dell'Interno, Matteo @Piantedosim, si affrontav… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico #Incidente - Raccordo Anulare ?????? Coda tra Tor Bella Monaca e Tiburtina ?? Esterna #Luceverde #Lazio - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE Code RISOLTE sul bivio A1/A11 in direzione Pisa provenendo da Roma e da Bologna. #viabiliTOS #viabiliFI - muoversintoscan : ?? Code per traffico intenso sul bivio A1/A11 in direzione Pisa provenendo da Roma e da Bologna. #viabiliTOS #viabiliFI -