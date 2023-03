Traffico Roma del 06-03-2023 ore 18:00 (Di lunedì 6 marzo 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna circolazione sostenuta e rallentata tral Ostiense e la Ascolana accade lo stesso sul interna tra la Cassia bis e la Prenestina Traffico intenso senza altri problemi sul tratto Urbano della A24 e su via del Foro Italico dove si rallenta addormenta tra Corso di Francia e via Salaria Provenendo dal Olimpico sempre attenzione sulla Salaria dove per lavori in corso si viaggia con riduzione di carreggiata e cose possibili soprattutto nei momenti di maggior Traffico tra Monterotondo e Settebagni su tutti e due i sensi di marcia da questa mattina lavori di asfaltatura su via Cristoforo Colombo qui è presente una riduzione di carreggiata altezza Piazza Elio Rufino in prossimità della Ardeatino e a Roma città ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna circolazione sostenuta e rallentata tral Ostiense e la Ascolana accade lo stesso sul interna tra la Cassia bis e la Prenestinaintenso senza altri problemi sul tratto Urbano della A24 e su via del Foro Italico dove si rallenta addormenta tra Corso di Francia e via Salaria Provenendo dal Olimpico sempre attenzione sulla Salaria dove per lavori in corso si viaggia con riduzione di carreggiata e cose possibili soprattutto nei momenti di maggiortra Monterotondo e Settebagni su tutti e due i sensi di marcia da questa mattina lavori di asfaltatura su via Cristoforo Colombo qui è presente una riduzione di carreggiata altezza Piazza Elio Rufino in prossimità della Ardeatino e acittà ...

