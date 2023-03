Traffico Roma del 06-03-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione terminate le code in uscita dalla capitale sulla Pontina per un incidente tra via di Decima e via di Pratica in città diversi incidente su via di Pietralata all’altezza di via di Vigna Mangani in Prati incidente con rallentamenti in piazza Adriana all’altezza di via Crescenzio verso via della Camilluccia incidente all’altezza di via Trionfale su via Nomentana lavori fino alle 18 con la chiusura del tratto tra via Sant’Agnese via di Santa Costanza In entrambe le direzioni di percorrenza in programma per mercoledì 8 uno sciopero nazionale di 24 ore dei settori lavorativi pubblici privati e cooperativi pertanto i mezzi pubblici Atac saranno a rischio dalle 830 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Maria ...