Traffico Roma del 06-03-2023 ore 10:00 (Di lunedì 6 marzo 2023) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto ancora molto il Traffico sul Raccordo in particolare nei quadranti Nord Est e sud-est della capitale troviamo Infatti Code in carreggiata interna tra bufala e Tiburtina e tra Casilina e Appia in esterna file tra Casilina e Tiburtina spostamenti in tangenziale rallentati in direzione dell’Olimpico tra Batteria Nomentana e Tor di Quinto file sulla casa via tra la storta e la Giustiniana dove segnalato anche un incidente auto in fila verso il centro anche sulla Appia è sulla Flaminia lavori sulla Salaria fuori il raccordo ci sono lunghe file tra Monterotondo Scalo e Settebagni entrambe le direzioni ripresi stamani lavori di potatura sulla Nomentana chiuso il tratto tra via di Sant’Agnese e via di Santa Costanza deviate le linee bus 60 6682 e infine la polizia locale ti comunica incidenti in via dei ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto ancora molto ilsul Raccordo in particolare nei quadranti Nord Est e sud-est della capitale troviamo Infatti Code in carreggiata interna tra bufala e Tiburtina e tra Casilina e Appia in esterna file tra Casilina e Tiburtina spostamenti in tangenziale rallentati in direzione dell’Olimpico tra Batteria Nomentana e Tor di Quinto file sulla casa via tra la storta e la Giustiniana dove segnalato anche un incidente auto in fila verso il centro anche sulla Appia è sulla Flaminia lavori sulla Salaria fuori il raccordo ci sono lunghe file tra Monterotondo Scalo e Settebagni entrambe le direzioni ripresi stamani lavori di potatura sulla Nomentana chiuso il tratto tra via di Sant’Agnese e via di Santa Costanza deviate le linee bus 60 6682 e infine la polizia locale ti comunica incidenti in via dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina sarebbe bello poter manifestare per la pace davanti all’ambasciata ru… - VAIstradeanas : 09:59 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - Antincivili : RT @InfoAtac: #info #atac - Il traffico intenso nella zona Porta Maggiore, sta rallentando le nostre linee - Maggiori attese alle fermate p… - UnitedPlanetFe1 : Aiuti il traffico di Roma con una moto storica in buone condizioni (anche un Honda SH 2003 da 35 km/l per intenderc… - vincenzo_p73 : @paolodeluca72 Per V.le Castrense V.Nola V.Aosta V. La Spezia V. Taranto V. M.Grecia P.zza Re di Roma qsta amm deve… -