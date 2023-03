Traffico Roma del 06-03-2023 ore 09 | 30

(Di lunedì 6 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto ancora molto ilsul Raccordo in particolare nei quadranti Nord Est e sud-est della capitale troviamo Infatti Code in carreggiata interna tra bufala e Tiburtina e tra Casilina e Appia in esterna file tra Casilina e Tiburtina spostamenti in tangenziale rallentati in direzione dell’Olimpico tra Batteria Nomentana e Tor di Quinto file sulla casa via tra la storta e la Giustiniana dove segnalato anche un incidente auto in fila verso il centro anche sulla Appia è sulla Flaminia lavori sulla Salaria fuori il raccordo ci sono lunghe file tra Monterotondo Scalo e Settebagni entrambe le direzioni ripresi stamani lavori di potatura sulla Nomentana chiuso il tratto tra via di Sant’Agnese e via di Santa Costanza deviate le linee bus 60 6682 e infine la polizia locale ti comunica incidenti in via dei ...

Traffico Roma del 06-03-2023 ore 08:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews

