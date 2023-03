Traffico Roma del 06-03-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 marzo 2023) LuceverdeUn buongiorno dalla redazione sulla carreggiata interna del raccordo prima e file tra Casilina e Ardeatina ripercussioni per chi viaggia sulla diramazioneSud In ingresso sul raccordo rallentamenti in esterna tra la 24 e la Nomentana è proprio sulla Nomentana ha segnalato incidente all’incrocio con viale Regina Margherita possibili rallentamenti incidente anche in zona La Rustica in via Achille vertunni nei pressi di via Publio De Tommasi anche fuori il raccordo sulla Flaminiain coda per un incidente all’altezza di Sacrofano Malborghetto in direzione della capitale incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 verso la tangenziale a partire dal raccordoin file sulla Palombarese sulla Nomentana bis in zona Colleverde dettagli di queste di altre notizie sul sito ...