Traballa la poltrona di Piantedosi. Palazzo Chigi smentisce (Di lunedì 6 marzo 2023) “Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e a presunte divergenze sulla linea interna al Governo sull’immigrazione, sono letteralmente inventate e dunque destituite di ogni fondamento”. È quanto afferma in una nota Palazzo Chigi. Palazzo Chigi smentisce che ci siano divergenza nel Governo in merito all’operato del ministro dell’Interno Piantedosi “È chiaro che in quel momento di grande emozione qualche parola può essere apparsa inappropriata” ha detto a Sky Tg 24, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso parlando delle affermazioni del ministro dell’Interno dopo il naufragio di Cutro. Urso: “C’è bisogno di coesione, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 marzo 2023) “Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione adel ministro dell’Interno, Matteo, e a presunte divergenze sulla linea interna al Governo sull’immigrazione, sono letteralmente inventate e dunque destituite di ogni fondamento”. È quanto afferma in una notache ci siano divergenza nel Governo in merito all’operato del ministro dell’Interno“È chiaro che in quel momento di grande emozione qualche parola può essere apparsa inappropriata” ha detto a Sky Tg 24, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso parlando delle affermazioni del ministro dell’Interno dopo il naufragio di Cutro. Urso: “C’è bisogno di coesione, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianTressoldi : Il traditore del voto è all’opera! Quando la poltrona traballa ….. Di Maio non è poi il peggiore!! - Dulcineodelto : @matteoricci Ahhhh mamma mia. Senti la poltrona che traballa. Allora sei dove sei non perché bravo ma perché il bal… - archie723fp : @ultimora_pol A questo gli traballa ancor di più la sedia…alla poltrona non ci arriva più ormai! -