Toyota - Aygo X Undercover | la serie limitata costerà circa 20 mila euro

(Di lunedì 6 marzo 2023) Debutta alla Paris Fashion Week la nuova, realizzata assieme al designer giapponese Jun Takahashi. Una collaborazione che porta il mondo dell'auto nel cuore delle passerelle parigine, e veste di suggestioni metropolitane questa versione esclusiva della citycar pensata per l'pa. In Italia ne arriveranno solo 1.000 esemplari al prezzo di20, da ufficializzare nei prossimi giorni. Metropolitana. Le suggestioni underground di Harajuku, interpretate da Takahashi nel brand fondato nel 1990, fra streetwear, arte, e sottoculture musicali, vestono ladi dettagli che ci raccontano la contemporaneità in una scelta precisa di colori e materiali: dall'esclusiva ...

È il caso della collaborazione trae Jun Takahashi, il creatore del brand Undercover, da cui è nataX Undercover, un'edizione limitata del crossover compatto giapponese. Arriverà ...Cosa la rende così speciale Ispirata alla filosofia di Takahashi, laX Undercover mette in luce un'inedita colorazione grigia bicolore della carrozzeria con inserti specifici in Rosso ...Edizione speciale perX In concomitanza della sfilata UNDERCOVER Autunno 2023 alla Paris Fashion Week,ha svelato una versione speciale dellaX. Denominata appunto UNDERCOVER , sarà disponibile sul mercato italiano in soli 1.000 esemplari, ognuno dei quali caratterizzato da elementi ...

Toyota Aygo X Undercover: la nuova icona dello spirito sovversivo Quotidiano Motori

Il design è da sempre elemento essenziale dell’automobile e nella nostra epoca di contaminazioni artistiche non stupisce che uno stilista della moda partecipi alla progettazione ...Questa edizione speciale sarà personalizzata in base alle tinte del brand Undercover di Jun Takahashi: in Italia sarà limitata a soli 1000 esemplari Dal 27 febbraio al 7 marzo a Parigi prende vita la ...