“Tottenham su Szczesny | Tek dice di no a Paratici della Juve”

Szczesny, il baluardo della porta bianconera, è pronto ad accettare la sfida di una nuova avventura negli Stati Uniti. Ma prima di tutto, ha un contratto da onorare con la Juventus fino al 2024, con la possibilità di estenderlo per un anno. Non ha nessuna intenzione di lasciare i colori bianconeri a causa dei legami stretti che ha creato all'interno dello spogliatoio guidato da Max Allegri. Il talentuoso portiere polacco, diventato un prezioso punto di riferimento per la Juve per ben cinque stagioni, ha trovato nella città di Torino l'ambiente ideale per esprimersi al massimo delle sue capacità. Per questo, ad oggi, non sente alcuna attrazione per altre soluzioni alternative. Nonostante questo, le opportunità di mercato per Szczesny sarebbero facilmente disponibili.

