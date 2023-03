Tottenham-Milan, Champions League: programma, orario, tv e streaming (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Milan si gioca gran parte della stagione nella difficilissima trasferta di White Hart Lane contro il Tottenham. È il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si giocherà mercoledì 8 marzo, alle ore 21.00 e sarà davvero una sfida per cuori forti. Con la sconfitta di Firenze i rossoneri hanno detto definitivamente addio a qualche piccola speranza di titolo, ma si è messa non benissimo nemmeno la corsa Champions. Pioli a Londra utilizzerà la squadra che gli potrà dare più garanzie, senza fare più nessun tentativo speciale. Dall’altra parte anche il Tottenham ha un’esigenza vitale di passare il turno, perché la squadra di Conte non può più pensare al titolo e vede arrivare di gran carriera il Liverpool per l’ultimo posto in Champions League ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Ilsi gioca gran parte della stagione nella difficilissima trasferta di White Hart Lane contro il. È il ritorno degli ottavi di finale di, si giocherà mercoledì 8 marzo, alle ore 21.00 e sarà davvero una sfida per cuori forti. Con la sconfitta di Firenze i rossoneri hanno detto definitivamente addio a qualche piccola speranza di titolo, ma si è messa non benissimo nemmeno la corsa. Pioli a Londra utilizzerà la squadra che gli potrà dare più garanzie, senza fare più nessun tentativo speciale. Dall’altra parte anche ilha un’esigenza vitale di passare il turno, perché la squadra di Conte non può più pensare al titolo e vede arrivare di gran carriera il Liverpool per l’ultimo posto in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ActuFoot_ : Le programme foot de ce dimanche : (14h30) ?????????????? Tottenham ?? Chelsea (15h) ???? Multi L1 (17h05) ???? Monaco ?? N… - lucabianchin7 : Gerry #Cardinale al BoF Summit di @ftlive: “C’è una fenomenale fan base a Milano, con il Tottenham è stato fatto re… - MilanWorldForum : Tottenham in emergenza. Ma c'è Conte. Le news -) - sportli26181512 : Anche per il Tottenham oggi primo vero allenamento verso il Milan: Dopo la sconfitta di sabato in casa del Wolverha… - sportli26181512 : Milan, oggi allenamento pomeridiano a due giorni dal Tottenham: Dopo il defaticante di ieri mattina, con un primo f… -