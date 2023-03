Torre Annunziata, ucciso e gettato in mare: identificata la vittima (Di lunedì 6 marzo 2023) E’ di Sisto De Angelis il corpo ritrovato nelle acque di Torre Annunziata. Il 46enne di Gragnano – con precedenti per furto, truffa e rapina – sarebbe stato ucciso e poi gettato in mare dal suo killer. E’ quanto sospettano gli investigatori che cercano di fare luce sul ritrovamento del cadavere avvenuto nei giorni scorsi. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 6 marzo 2023) E’ di Sisto De Angelis il corpo ritrovato nelle acque di. Il 46enne di Gragnano – con precedenti per furto, truffa e rapina – sarebbe statoe poiindal suo killer. E’ quanto sospettano gli investigatori che cercano di fare luce sul ritrovamento del cadavere avvenuto nei giorni scorsi. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... obelluccian : @FeldiJr @maremmimpestata Linea che farebbero meglio a chiuderla, limitando le corse da Poggiomarino a Torre Annunz… - VesuvioLive : Cadavere gettato in mare a Torre Annunziata, identificato: è Massimiliano ‘o biondo - DarioSaut : Cadavere in mare a Torre Annunziata, identità confermata dai parenti - Vicidominus : @livingbychanel @fragrassi98 MA TORRE ANNUNZIATA NON HA NIENTE A CHE VEDERE CON VICO - livingbychanel : @Vicidominus Ho giá fatto un aperitivo a torre annunziata momento piu vasso della mia vita @fragrassi98 -