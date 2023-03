Torna lo spettro degli hooligans in Inghilterra: morto un tifoso (Di lunedì 6 marzo 2023) Sabato scorso sono avvenuti degli scontri tra tifosi fuori dallo stadio al termine della sfida Blackpool e Burnley, gara valevole per il campionato di Championship, la serie B inglese. Secondo quanto riportano i media inglesi nei tafferugli fuori dal pub Manchester Bar ha perso la vita un uomo di 55 anni che aveva riportato una L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 6 marzo 2023) Sabato scorso sono avvenutiscontri tra tifosi fuori dallo stadio al termine della sfida Blackpool e Burnley, gara valevole per il campionato di Championship, la serie B inglese. Secondo quanto riportano i media inglesi nei tafferugli fuori dal pub Manchester Bar ha perso la vita un uomo di 55 anni che aveva riportato una L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

