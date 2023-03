Torna la Polizia all’Ospedale Pellegrini. Ma solo fino all’una di notte (Di lunedì 6 marzo 2023) Un ufficio proprio davanti alla porta d’accesso alla sala del pronto soccorso. E’ Tornata così, oggi, la Polizia all’Ospedale Pellegrini, nel cuore di Napoli. Dall’inizio del 2023 ci sono state già dieci aggressioni a medici e infermieri dell’Asl Napoli1. L’ultimo episodio proprio al Pellegrini, lo scorso 21 febbraio scorso quando un 27enne dei Quartieri Spagnoli, il cui padre era deceduto per un infarto, aggredì i medici e gli infermieri provocando, tra le varie conseguenze, un trauma cranico al viso di uno dei sanitari. Un episodio di violenza, l’ennesimo, dopo il quale è scattata la presenza di un agente di Polizia sul posto. Una squadra di agenti di Polizia, stamattina alle dieci era al pronto soccorso per organizzare l’ufficio, una poliziotta era già al lavoro da ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 marzo 2023) Un ufficio proprio davanti alla porta d’accesso alla sala del pronto soccorso. E’ta così, oggi, la, nel cuore di Napoli. Dall’inizio del 2023 ci sono state già dieci aggressioni a medici e infermieri dell’Asl Napoli1. L’ultimo episodio proprio al, lo scorso 21 febbraio scorso quando un 27enne dei Quartieri Spagnoli, il cui padre era deceduto per un infarto, aggredì i medici e gli infermieri provocando, tra le varie conseguenze, un trauma cranico al viso di uno dei sanitari. Un episodio di violenza, l’ennesimo, dopo il quale è scattata la presenza di un agente disul posto. Una squadra di agenti di, stamattina alle dieci era al pronto soccorso per organizzare l’ufficio, una poliziotta era già al lavoro da ...

