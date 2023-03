Torna il regime politico-sanitario | che idiozia vietare il fumo all’aperto

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 6 marzo 2023) Come riportato da buona parte della stampa nazionale, il nostro proverbiale proibizionismo all’amatriciana sta per colpire ancora una volta e in modo esemplare: divieto di fumare in molti luoghi. In pratica, così come recita una bozza elaborata dai tecnici del ministero della Salute, non si potrà più accendere né una sigaretta né una e-cig nei tavolidi bar e ristoranti, così come alle fermate sempredi metro, bus, treni e traghetti. Ma non basta. Lo stop alriguarderà anche i parchi pubblici, dove in presenza di bambini e donne incinte dovrà essere rispettata una distanza minima di due metri. Tuttavia, è ancora in piedi l’ipotesi più restrittiva secondo la quale il divieto negli spazi verdi urbani scatterebbe in modo generalizzato, così come accadde nel settembre del 2020 per ciò ...