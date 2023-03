Torna Ciao Darwin con nuove categorie: ecco le novità (Di lunedì 6 marzo 2023) Presto tornerà in onda Ciao Darwin con la nuova edizione dell’irriverente programma tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Come ha spiegato Il giornale di Sicilia, la produzione della trasmissione di Mediaset, sta cercando dei concorrenti con dei profili per richiesti: cantanti, musicisti melodici, mamme over 40, fedeli, modelli, taglie forti, appassionati di videogiochi, tradizionalisti, persone pigre, chi pratica occultismo, olismo ed esoterismo. E ancora: ghiotti, ristoratori, persone tradite dal partner, gente stravagante e anticonformista. Ma a dare le vere novità in queste ultime ore è stato l’autore di Ciao Darwin Marco Salvati, a Casa Pipol. Scopriamo che cos’ha detto. Ciao Darwin nuova edizione, le novità Marco Salvati ha spiegato ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 6 marzo 2023) Presto tornerà in ondacon la nuova edizione dell’irriverente programma tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Come ha spiegato Il giornale di Sicilia, la produzione della trasmissione di Mediaset, sta cercando dei concorrenti con dei profili per richiesti: cantanti, musicisti melodici, mamme over 40, fedeli, modelli, taglie forti, appassionati di videogiochi, tradizionalisti, persone pigre, chi pratica occultismo, olismo ed esoterismo. E ancora: ghiotti, ristoratori, persone tradite dal partner, gente stravagante e anticonformista. Ma a dare le verein queste ultime ore è stato l’autore diMarco Salvati, a Casa Pipol. Scopriamo che cos’ha detto.nuova edizione, leMarco Salvati ha spiegato ...

