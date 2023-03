Torino, il paracadute non si apre: muore l’avvocato Giampiero Pani (Di lunedì 6 marzo 2023) Tragico incidente mortale con il paracadute nel pomeriggio di Sabato 4 Marzo 2023, costato la vita ad un avvocato di Torino che si era lanciato allo Sky Dream Center di Cumiana. La vittima si chiamava Giampiero Pani, aveva 63 anni ed era un avvocato in uno studio legale in piazza Castello, nel capoluogo piemontese. Lascia ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tragico incidente mortale con ilnel pomeriggio di Sabato 4 Marzo 2023, costato la vita ad un avvocato diche si era lanciato allo Sky Dream Center di Cumiana. La vittima si chiamava, aveva 63 anni ed era un avvocato in uno studio legale in piazza Castello, nel capoluogo piemontese. Lascia ... TAG24.

