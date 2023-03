Torino-Bologna stasera in tv | canale | orario e streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 marzo 2023) Alle 20:45 di lunedì 6 marzoe Sassuolo si contenderanno i tre punti in occasione del posticipo della venticinquesima giornata di. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn e Sky, oltre che su NOW e Sky Go in. Ilè andato a segno in tutte le ultime 17 gare interne contro ilnel massimo campionato. La squadra di Motta ha vinto le ultime tre trasferte diA e l’ultima volta in cui i rossoblù hanno ottenuto più successi di fila fuori casa nella competizione è stata nel 1964, quando arrivarono a cinque. SportFace.