Torino-Bologna LIVE 1-0 | gara che si avvia verso il finale

(Di lunedì 6 marzo 2023) All’Olimpico Grande, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico Grandesi affrontano per la 25esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

All'Olimpico Grande, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico Grandesi affrontano per la 25esima giornata della Serie A ...Le probabili formazioni di(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Aina; Karamoh, Miranchuk; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric ...

Serie A: Torino-Bologna in campo Agenzia ANSA

Un ambizioso scontro diretto per un posto in Conference League chiude la 25^ giornata di Serie A. Ottimo inizio del Torino, che ha trovato il meritato vantaggio al 22' con un'azione pregevole e un num ...Sono più di diciottomila gli spettatori che hanno assistito a Torino-Bologna, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A. In occasione dell'imminente ricorrenza dell'otto marzo, la società ...