Torino-Bologna | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 6 marzo 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 25° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Valeriani e Rossi, e dal quarto uomo Colombo. VAR e AVAR saranno rispettivamente La Penna e Volpi. Calcio d’inizio ore 20:45 allo Stadio Olimpico “Grande” Dopo la dolorosa sconfitta nel derby della Mole, iltorna a giocare davanti ai propri tifosi alla ricerca dell’immediato riscatto. Nonostante l’ottima prestazione e il doppio vantaggio, gli uomini di Ivan Juric non sono riusciti ad avere la meglio sugli eterni rivali. A secco di vittorie da tre giornate, i granata proveranno a sfruttare il supporto del proprio pubblico per uscire dal rettangolo di gioco con tre punti ...

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro il Torino: le sue dichiarazioni Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato a Sky Sport prima del match con il Torino. LE PAROLE - "Sarà una bellissima partita, come tutte quelle che ci rimangono da ..."

All'Olimpico Grande Torino, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Torino e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Bologna. LE PAROLE - "Sarebbe bello ripetere in generale la prestazione offerta nel ..."

Nikola Moro, centrocampista del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, prima della sfida contro il Torino: "Ho sfruttato l'opportunità che mi è stata concessa, credo di ...Rispetto alle attese il tecnico del Torino cambia gli esterni con Singo e Rodriguez preferiti ad Aina e Vojvoda. In difesa Buongiorno sarà affiancato da Schuurs e Djidji, mentre in ...