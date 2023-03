(Di lunedì 6 marzo 2023) La WWE è interessata a, ma questa non è una novità. Anni fa, The Cleaner ha dovuto prendere una decisione tra la WWE e la AEW, quando la compagnia di Jacksonville era appena nata, optando proprio per quest’ultima. Scelta creativa e di cuore, ma ora il contratto diè scaduto, o meglio, ancora non definitivamente, solo perchélo ha prolungato a causa del tempo trascorso per recuperare da un infortunio. Le sirene di Stamford chiamano, ene è consapevole.e gli Young Bucks hanno perso i titoli Trios contro la House of Black a Revolution, facendo nascere nei fan l’idea che i tre si stiano preparando a lasciare la compagnia, destinazione WWE, interessata a tutti e tre. Durante la conferenza stampa che ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Tony Khan: 'Kenny Omega può fare tutto ciò che vuole, ma spero rimanga con noi a lungo' - SpazioWrestling : AEW: Tony Khan commenta i dati di vendita di Revolution e ROH Honor Club #TonyKhan #AEW #AEWRevolution - donnetralecorde : Tutti si aspettano di vedere Mercedes Moné in AEW il prima possibile, ma cosa ne pensa Tony Khan? Vediamo le sue di… - SpazioWrestling : AEW: Tony Khan da un'interessante risposta sullo status di Mercedes Monè #TonyKhan #AEW #MercedesMonè - zazoomblog : VIDEO: MJF getta dell’acqua su un piccolo spettatore. Tony Khan disapprova e cerca di rimediare - #VIDEO: #getta… -

AEW: Tony Khan evita un altro pareggio, oltre i 60 minuti è MJF a trionfare… Ma serve una scorrettezza Zona Wrestling

Nonostante ci fosse un po’ di preoccupazione sulla vendita dei biglietti di Revolution, allo spegnersi delle luci si può affermare senza timore di smentita che questo sia stato un successo. La card ch ...Sasha Banks non è più un’atleta della WWE da ormai quasi più di un anno. In molti si aspettavano che dopo aver abbandonato in un modo tanto perentorio la federazione di Stamford, il suo approdo in AEW ...