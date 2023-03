Tommaso Paradiso | “Sono passato per traditore” La confessione del cantante

(Di lunedì 6 marzo 2023) A distanza di anni,torna a parlare della sua separazione dai The Giornalisti. Intervistato da Luca Casadei nell’ultima puntata del podcast One more time su One Podcast, ilha detto: “Non fu una mia decisione lasciare il gruppo.come un”. “Mi ricordo che avevamo appena finito il Love Tour, 36 date tutte sold out, ero la persona più gasata del mondo ed ero pronto a fare già cose nuove con Thegiornalisti. Successe che invece loro due, Marco Antonio Musella e Marco Primavera, mi chiamarono e mi dissero: “dobbiamo parlare”. Io cado dal pero, giuro, e tutto quello che posso dire è che non fu mia la decisione, non è proprio stata mia, io non lo sapevo che ci fosse un problema”. Così,...

"Non fu una mia decisione lasciare il gruppo. Sono passato come un traditore", dice. "Mi ricordo che avevamo appena finito il Love Tour , 36 date tutte sold out, ero la persona più gasata del mondo ed ero pronto a fare già cose nuove con Thegiornalisti . Successe ...Intervistato da One More Time Podcast ,si è aperto su una pagina dolorosa della sua vita privata. " Avevo 17 - 18 anni quando mi fidanzai per la prima volta" , ha raccontato il cantante romano, ex frontman della band ...

Nella lunga intervista su OnePodcast Tommaso Paradiso ripercorre le sensazioni e le paure di quel periodo, le polemiche che scatenò quella decisione, ma anche il momento in cui si accorse che sarebbe ...