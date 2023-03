Toghe rosa, quante sono le donne in magistratura (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - sono 9.540 - compresi quelli fuori ruolo e quelli in tirocinio - i magistrati italiani, 4.217 uomini e 5.323 donne, le quali, quindi, risultano pari al 56% circa del totale: però, quasi tre magistrati su quattro (71%), tra coloro che esercitano funzioni direttive, sono uomini. E' quanto emerge dai dati, aggiornati al 28 febbraio scorso, pubblicati sul sito web del Consiglio superiore della magistratura. Il plenum di Palazzo dei Marescialli, mercoledì scorso, ha, per la prima volta, nominato una donna - Margherita Cassano - alla presidenza della Corte di Cassazione: una tappa importante per le Toghe italiane, a distanza di 60 anni dall'approvazione della legge (n.66/1963) che regolamentò l'ammissione delle donne a tutte le cariche e impieghi pubblici, compresa la ... Leggi su agi (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI -9.540 - compresi quelli fuori ruolo e quelli in tirocinio - i magistrati italiani, 4.217 uomini e 5.323, le quali, quindi, risultano pari al 56% circa del totale: però, quasi tre magistrati su quattro (71%), tra coloro che esercitano funzioni direttive,uomini. E' quanto emerge dai dati, aggiornati al 28 febbraio scorso, pubblicati sul sito web del Consiglio superiore della. Il plenum di Palazzo dei Marescialli, mercoledì scorso, ha, per la prima volta, nominato una donna - Margherita Cassano - alla presidenza della Corte di Cassazione: una tappa importante per leitaliane, a distanza di 60 anni dall'approvazione della legge (n.66/1963) che regolamentò l'ammissione dellea tutte le cariche e impieghi pubblici, compresa la ...

