Tirreno - Adriatico | highlights prima tappa | vince Ganna

Filippo Ganna è il più veloce nella cronometro di Lido di Camaiore che apre l'edizione 2023 della: ecco la ...Il piemontese fissa i primi obiettivi di una stagione cominciata benissimo per la sua Ineos ...Filippo Ganna vola lungo gli 11,5 chilometri di Lido di Camaiore e si aggiudica la cronometro inaugurale della2023. Come accaduto lo scorso anno, è il corridore della INEOS Grenadiers il primo a indossare la maglia di leader della classifica generale. In seconda posizione un bravissimo ...

Il primatista dell’Ora apre al meglio la settimana della Corsa dei Due Mari. Copra gli 11,5 km in 12’28” a 55,3 km/h di media. Alle sue spalle Kamna e Sheffield. Domani… Leggi ...Un gradino sopra tutti. Maltempo, pioggia e vento hanno condizionato pesantemente la cronometro iniziale alla Tirreno-Adriatico in quel di Lido di Camaiore, ma Filippo Ganna nonostante ciò è riuscito ...