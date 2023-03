Tirreno-Adriatico, Attilio Viviani finisce fuori tempo massimo nella cronometro (Di lunedì 6 marzo 2023) Tutta l’Italia ciclistica ha applaudito quest’oggi a Filippo Ganna, che si è imposto nettamente nella prima tappa della Tirreno-Adriatico in quello che è il suo pane quotidiano, la cronometro. Ma, a causa della sua prova, un altro azzurro deve abbandonare la Corsa dei Due Mari con molto anticipo, parliamo di Attilio Viviani. Il corridore del Team Corratec ha chiuso la propria prova contro il tempo in ultima posizione, in 16’13”: un ritardo di quattro minuti e quarantacinque secondi, davvero enorme in una prova di soli undici chilometri e mezzo. Tanto è vero che il penultimo, Alessandro Santaromita, è da lui distante un minuto e quarantadue secondi. Ma una spiegazione c’è. Nonostante Viviani non sia propriamente un drago a cronometro, ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Tutta l’Italia ciclistica ha applaudito quest’oggi a Filippo Ganna, che si è imposto nettamenteprima tappa dellain quello che è il suo pane quotidiano, la. Ma, a causa della sua prova, un altro azzurro deve abbandonare la Corsa dei Due Mari con molto anticipo, parliamo di. Il corridore del Team Corratec ha chiuso la propria prova contro ilin ultima posizione, in 16’13”: un ritardo di quattro minuti e quarantacinque secondi, davvero enorme in una prova di soli undici chilometri e mezzo. Tanto è vero che il penultimo, Alessandro Santaromita, è da lui distante un minuto e quarantadue secondi. Ma una spiegazione c’è. Nonostantenon sia propriamente un drago a, ...

