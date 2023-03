Tirreno-Adriatico 2023 | ordine d’arrivo e classifica tappa di oggi Filippo Ganna sbaraglia la concorrenza a crono

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 marzo 2023), lunedì 6 marzo, si è disputata a Lido di Camaiore la primadelladi ciclismo su strada: è andata in scena unametro individuale di 11.5 km che ha visto al via 174 corridori. Il migliore è stato(INEOS Grenadiers), il quale in maglia tricolore ha preceduto di 28? Lennard Kamna (BORA – hansgrohe) e di 31? il compagno di squadra Magnus Sheffield. Ventesima posizione per Giulio Ciccone (Trek – Segafredo) a 59?.lanellametro di Lido di Camaiore!...