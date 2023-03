Tirreno-Adriatico 2023, Ganna vince la prima tappa (Di lunedì 6 marzo 2023) Camaiore, 6 mar. - (Adnkronos) - Filippo Ganna vince la prima tappa della Tirreno-Adriatico 2023, una cronometro di 11,5 km a Lido di Camaiore e veste la maglia di leader della corsa dei due mari. Il piemontese della Ineos chiude in 12'28" alla media di 55,3 km/h, nonostante l'asfalto bagnato a causa della pioggia. Alle sue spalle il tedesco della Bora Hansgrohe Lennard Kamna a 28", terzo lo statunitense Magnus Sheffield, compagno di squadra di Ganna, staccato di 31". Domani la seconda tappa, Camaiore-Follonica di 210 km. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Camaiore, 6 mar. - (Adnkronos) - Filippoladella, una cronometro di 11,5 km a Lido di Camaiore e veste la maglia di leader della corsa dei due mari. Il piemontese della Ineos chiude in 12'28" alla media di 55,3 km/h, nonostante l'asfalto bagnato a causa della pioggia. Alle sue spalle il tedesco della Bora Hansgrohe Lennard Kamna a 28", terzo lo statunitense Magnus Sheffield, compagno di squadra di, staccato di 31". Domani la seconda, Camaiore-Follonica di 210 km.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : PIPPOOOOOOOOOOO ?????? La 58ª edizione della Tirreno-Adriatico si apre con la vittoria di Filippo Ganna nella cron… - siliano_g : @GrmayeBiniam @IntermarcheCW ?????? E ora un grande in bocca al lupo per la Tirreno Adriatico Biniam.?????? - VitctorMuricch1 : RT @Eurosport_IT: PIPPOOOOOOOOOOO ?????? La 58ª edizione della Tirreno-Adriatico si apre con la vittoria di Filippo Ganna nella cronometro… - trivmviri : RT @TirrenAdriatico: ?? Nulla può fermare gli atleti della Tirreno-Adriatico @CA_Ita . ?? Nothing can stop the riders of the Tirreno-Adriati… - TV7Benevento : Tirreno-Adriatico 2023, Ganna vince la prima tappa - -