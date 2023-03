Tirreno-Adriatico 2023 | Ganna vince la prima tappa

(Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Filippoladella, una cronometro di 11,5 km a Lido di Camaiore e veste la maglia di leader della corsa dei due mari. Il piemontese della Ineos chiude in 12’28” alla media di 55,3 km/h, nonostante l’asfalto bagnato a causa della pioggia. Alle sue spalle il tedesco della Bora Hansgrohe Lennard Kamna a 28?, terzo lo statunitense Magnus Sheffield, compagno di squadra di, staccato di 31?. Domani la seconda, Camaiore-Follonica di 210 km. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : PIPPOOOOOOOOOOO ?????? La 58ª edizione della Tirreno-Adriatico si apre con la vittoria di Filippo Ganna nella cron… - Tartaruga1991L : Tirreno Adriatico: Ganna vince la prima tappa a cronometro. - ThiChaplain : RT @TirrenAdriatico: ??@GannaFilippo vince la prima tappa della Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023! . ??@GannaFilippo wins stage 1 of the 2023Tir… - ansacalciosport : Ciclismo: Tirreno-Adriatico; Ganna vince la prima tappa. Domina la crono di 11,5 km, staccando Kamna, secondo, di 2… - ansacalciosport : Ciclismo: Tirreno-Adriatico; Ganna vince la prima tappa. Domina la crono di 11,5 km, staccando Kamna, secondo, di 2… -

