Tirreno - Adriatico 2023 | Ganna vince la prima tappa

Filippo Ganna vince la prima tappa della2023, una cronometro di 11,5 km a Lido di Camaiore e veste la maglia di leader della corsa dei due mari. Il piemontese della Ineos chiude in 12'28" alla media di 55,3 km/h, ...Filippo Ganna non tradisce le attese dei suoi tifosi: il 26enne di Verbania domina la cronometro d'apertura della, la seconda corsa a tappe italiana per importanza dopo il Giro, e conquista ovviamente anche la maglia di leader della classifica generale.Meglio non poteva iniziare laper Filippo Ganna . Non ha semplicemente vinto, ma ha dominato la cronometro di Lido di Camaiore , chiudendo con il tempo di 12'28". E' lui quindi la prima maglia azzurra della ...

Filippo Ganna un gradino sopra tutti: risultato monstre per il fenomeno tricolore nella cronometro d'apertura della Tirreno-Adriatico 2023 in quel di Lido di Camaiore. Successo, maglia di leader e ...Ascoli si prepara ad accogliere, giovedì 9 marzo, la "Tirreno Adriatico", storica corsa a tappe maschile di ciclismo su strada. La quarta tappa della corsa ciclistica internazionale partirà da Greccio ...