Tirreno-Adriatico 2023: Filippo Ganna sbaraglia la concorrenza nella cronometro di Lido di Camaiore! (Di lunedì 6 marzo 2023) È il maltempo il grande protagonista dell’apertura della Corsa dei due Mari: oggi è andata in scena sotto la pioggia la prima tappa della Tirreno-Adriatico 2023. nella cronometro individuale tradizionale in quel di Lido di Camaiore (11,5 chilometri completamente pianeggianti) si esalta ancora Filippo Ganna: successo numero ventitré della carriera, dominio assoluto. In maglia tricolore l’uomo della Ineos Grenadiers ha veramente sbaragliato la concorrenza: 55.348 km/h di media, 12’28” il tempo finale, con un vantaggio abissale su tutti. Le condizioni del meteo sono state favorevoli, con la pioggia che era diminuita, ma in ogni caso è sembrato un gradino davanti ai rivali. Come detto il maltempo (vento, pioggia e ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) È il maltempo il grande protagonista dell’apertura della Corsa dei due Mari: oggi è andata in scena sotto la pioggia la prima tappa dellaindividuale tradizionale in quel didi Camaiore (11,5 chilometri completamente pianeggianti) si esalta ancora: successo numero ventitré della carriera, dominio assoluto. In maglia tricolore l’uomo della Ineos Grenadiers ha veramenteto la: 55.348 km/h di media, 12’28” il tempo finale, con un vantaggio abissale su tutti. Le condizioni del meteo sono state favorevoli, con la pioggia che era diminuita, ma in ogni caso è sembrato un gradino davanti ai rivali. Come detto il maltempo (vento, pioggia e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO Tirreno-Adriatico, #Ganna vince la crono di Camaiore Battuti Kämna di 28' e Sheffield di 31' #SkySport #Ciclismo - Eurosport_IT : PIPPOOOOOOOOOOO ?????? La 58ª edizione della Tirreno-Adriatico si apre con la vittoria di Filippo Ganna nella cron… - sportmediaset : Ganna domina la cronometro d'apertura, distacchi-monstre per tutti #TirrenoAdriatico #Ganna #Ciclismo - amici_cuvignone : RT @TirrenAdriatico: ??@GannaFilippo vince la prima tappa della Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023! . ??@GannaFilippo wins stage 1 of the 2023Tir… - PoissonPilote3 : RT @TirrenAdriatico: ??@GannaFilippo vince la prima tappa della Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023! . ??@GannaFilippo wins stage 1 of the 2023Tir… -