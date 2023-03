Tirreno-Adriatico 2023: Filippo Ganna può puntare alla classifica? Margine importante e in salita è migliorato… (Di lunedì 6 marzo 2023) Un gradino sopra tutti. Maltempo, pioggia e vento hanno condizionato pesantemente la cronometro iniziale alla Tirreno-Adriatico in quel di Lido di Camaiore, ma Filippo Ganna nonostante ciò è riuscito a sbaragliare la concorrenza. L’azzurro non solo si è imposto nella prova contro il tempo, ma ha anche dominato in lungo e in largo. 28” di vantaggio sul primo degli inseguitori, Lennard Kamna, 48” sul decimo odierno, 49” su Primoz Roglic (campione olimpico della specialità), il tutto in 11,5 chilometri completamente pianeggianti. Un vero e proprio mostro di questa disciplina il campione italiano. Ganna ora è ovviamente al comando della classifica generale, domani ripartirà in Maglia Azzurra da Camaiore e ora si aprono spiragli importanti. In questo inizio di stagione tra ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Un gradino sopra tutti. Maltempo, pioggia e vento hanno condizionato pesantemente la cronometro inizialein quel di Lido di Camaiore, manonostante ciò è riuscito a sbaragliare la concorrenza. L’azzurro non solo si è imposto nella prova contro il tempo, ma ha anche dominato in lungo e in largo. 28” di vantaggio sul primo degli inseguitori, Lennard Kamna, 48” sul decimo odierno, 49” su Primoz Roglic (campione olimpico della specialità), il tutto in 11,5 chilometri completamente pianeggianti. Un vero e proprio mostro di questa disciplina il campione italiano.ora è ovviamente al comando dellagenerale, domani ripartirà in Maglia Azzurra da Camaiore e ora si aprono spiragli importanti. In questo inizio di stagione tra ...

