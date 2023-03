Tirreno-Adriatica di Ciclismo, Ganna si prende la cronometro d’apertura (Di lunedì 6 marzo 2023) Lucca – La prima tappa della Tirreno-Adriatico incorona ancora una volta Filippo Ganna: il ‘Signore del tempo’ non manca all’appuntamento con la cronometro d’apertura della corsa a tappe, spazzando via la concorrenza e chiudendo gli 11.5 km di gara in 12’28” con una media di 55.348 km/h. Suo il gradino più alto del podio di oggi (completato dal tedesco Lennard Kamna e dallo statunitense Magnus Sheffield) e con esso la prima maglia di leader della generale. Un successo arrivato sviluppando potenza e velocità, che nei chilometri finali ha toccato punte di 60 km/h. Il 26enne di Verbania si conferma ancora una volta il migliore interprete delle corse contro il tempo: quella di oggi è la sua 21esima vittoria a cronometro, la numero 23 in assoluto su strada. (Fonte ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 marzo 2023) Lucca – La prima tappa della-Adriatico incorona ancora una volta Filippo: il ‘Signore del tempo’ non manca all’appuntamento con ladella corsa a tappe, spazzando via la concorrenza e chiudendo gli 11.5 km di gara in 12’28” con una media di 55.348 km/h. Suo il gradino più alto del podio di oggi (completato dal tedesco Lennard Kamna e dallo statunitense Magnus Sheffield) e con esso la prima maglia di leader della generale. Un successo arrivato sviluppando potenza e velocità, che nei chilometri finali ha toccato punte di 60 km/h. Il 26enne di Verbania si conferma ancora una volta il migliore interprete delle corse contro il tempo: quella di oggi è la sua 21esima vittoria a, la numero 23 in assoluto su strada. (Fonte ...

