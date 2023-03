Tiro a volo, Coppa del Mondo Doha 2023: Italia scintillante dopo il primo turno di qualificazioni dello skeet. Rossetti, Sdruccioli e Lodde perfetti (Di lunedì 6 marzo 2023) Il primo giorno di gare nel corso della seconda tappa della Coppa del Mondo 2023 di Tiro a volo, in corso di svolgimento a Doha, inizia benissimo per la squadra Italiana. Gli azzurri, impegnati nel primo turno di qualificazione dello skeet, da 75 piattelli a testa, hanno offerto ottimi riscontri tanto al maschile quanto al femminile. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio sulle pedane qatariote. Qualificazione skeet maschile (75 piattelli) Gabriele Rossetti, Elia Sdruccioli e Luigi Lodde sono stati semplicemente perfetti: 75 su 75. I tre Italiani sono ovviamente nel gruppo di ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Ilgiorno di gare nel corso della seconda tappa delladeldi, in corso di svolgimento a, inizia benissimo per la squadrana. Gli azzurri, impegnati neldi qualificazione, da 75 piattelli a testa, hanno offerto ottimi riscontri tanto al maschile quanto al femminile. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio sulle pedane qatariote. Qualificazionemaschile (75 piattelli) Gabriele, Eliae Luigisono stati semplicemente: 75 su 75. I treni sono ovviamente nel gruppo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansacalciosport : Tiro a volo:Cdm a Doha; nello Skeet in testa Lodde e Rossetti. Azzurri in evidenza nella prima giornata, bene anche… - sportface2016 : #Tirovolo, l'#Italia parte con il piede giusto nella tappa di Coppa del Mondo di #Doha - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tiro a volo: Coppa del mondo a Doha, nello Skeet in testa Lodde e Rossetti - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tiro a volo: Coppa del mondo a Doha, nello Skeet in testa Lodde e Rossetti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tiro a volo: Coppa del mondo a Doha, nello Skeet in testa Lodde e Rossetti -