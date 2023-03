Tiny Beautiful Things: Kathryn Hahn è una scrittrice in crisi nel trailer della serie (Di lunedì 6 marzo 2023) L'attrice Kathryn Hahn è la protagonista della serie Tiny Beautiful Things, di cui online è stato condiviso il trailer in attesa del debutto sugli schermi. Kathryn Hahn è la protagonista di Tiny Beautiful Things, la miniserie in arrivo su Hulu il 7 aprile, di cui è stato diffuso il trailer. Nel video si vede la situazione della protagonista, alle prese con un matrimonio in difficoltà, una figlia adolescente con cui è difficile comunicare e problemi dal punto di vista professionale, essendo in crisi creativa. La scrittrice inizia però a occuparsi di una rubrica che la porta a pensare a ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 marzo 2023) L'attriceè la protagonista, di cui online è stato condiviso ilin attesa del debutto sugli schermi.è la protagonista di, la miniin arrivo su Hulu il 7 aprile, di cui è stato diffuso il. Nel video si vede la situazioneprotagonista, alle prese con un matrimonio in difficoltà, una figlia adolescente con cui è difficile comunicare e problemi dal punto di vista professionale, essendo increativa. Lainizia però a occuparsi di una rubrica che la porta a pensare a ...

