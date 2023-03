Tilda Swinton, i suoi 10 film preferiti della storia del cinema (Di lunedì 6 marzo 2023) Tilda Swinton ha selezionato i suoi 10 film preferiti di tutti i tempi, all’interno di un sondaggio collettivo indetto dalla rivista Sight & Sound volto a stabilire i migliori film dell’intera storia del cinema, i cui risultati sono stati pubblicati alla fine del 2022; la lista di Swinton include solo film girati prima del 1990, e comprende molto cinema europeo. La lista non è stata divulgata in un ordine specifico di preferenza, ma una pellicola si staglia sopra le altre, per precedente ammissione della stessa Swinton: si tratta di Scala al paradiso di Michael Powell ed Emeric Pressburger, film bellico di propaganda antinazista divenuto negli anni ... Leggi su cinemaserietv (Di lunedì 6 marzo 2023)ha selezionato i10di tutti i tempi, all’interno di un sondaggio collettivo indetto dalla rivista Sight & Sound volto a stabilire i miglioridell’interadel, i cui risultati sono stati pubblicati alla fine del 2022; la lista diinclude sologirati prima del 1990, e comprende moltoeuropeo. La lista non è stata divulgata in un ordine specifico di preferenza, ma una pellicola si staglia sopra le altre, per precedente ammissionestessa: si tratta di Scala al paradiso di Michael Powell ed Emeric Pressburger,bellico di propaganda antinazista divenuto negli anni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ayellowlamp : vorrei che l? attor? più vist? su letterboxd ti facessero i video di ringraziamenti come l? artist?… immagina tipo… - saraepunto : RT @cesareporto: Tilda Swinton in 'A Bigger Splash' di Luca Guadagnino (2015) - cesareporto : Tilda Swinton in 'A Bigger Splash' di Luca Guadagnino (2015) - L_AMANUENSE : Io che mi proteggo da questo marzo corsaro. [Trenta costumi da film di Pier Paolo Pasolini, indossati e incarnati… - rbriddick1977 : @WalterNova2 Tilda Swinton, giudice a Venezia, quel film di Amelio lo liquidò con 'sentimentalismo industriale'. Sc… -