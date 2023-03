(Di lunedì 6 marzo 2023) "Quindici anni di carcere. È così che il regime ha 'ricompensato' il mio lavoro per i cambiamenti democratici in Bielorussia. Ma oggi non penso alla mia sentenza. Penso a migliaia di, ...

Lo ha scritto su Twitter la leader in esilio dell'opposizione bielorussa Svetlana, commentando la condanna a 15 anni di reclusione inflittale oggi in contumacia dal tribunale di Minsk.

Tikhanovskaya,continuo finché innocenti saranno rilasciati - Mondo Agenzia ANSA

