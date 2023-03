Tifoso del Liverpool fa invasione di campo e colpisce Robertson, si valuta il daspo a vita (Di lunedì 6 marzo 2023) Nella roboante vittoria di ieri, domenica 5 marzo, del Liverpool sul Manchester United, un Tifoso dei reds ha deciso di fare invasione di campo, colpendo, involontariamente, Robertson sulla caviglia. Un neo che poteva rischiare di far diventare decisamente amara una serata che, invece, dovrebbe essere celebrata a lungo da parte degli uomini di Klopp. Il ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Nella roboante vittoria di ieri, domenica 5 marzo, delsul Manchester United, undei reds ha deciso di faredi, colpendo, involontariamente,sulla caviglia. Un neo che poteva rischiare di far diventare decisamente amara una serata che, invece, dovrebbe essere celebrata a lungo da parte degli uomini di Klopp. Il ... TAG24.

