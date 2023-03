The Walking Dead: Lesley-Ann Brandt nel cast dello spin-off su Rick e Michonne (Di lunedì 6 marzo 2023) Lesley-Ann Brandt è entrata ufficialmente nel cast dello spin-off di The Walking Dead incentrato sui personaggi di Rick Grimes e Michonne, interpretati rispettivamente da Andrew Lincoln e Danai Gurira. Come riportato in esclusiva da Deadline, la star di Lucifer interpreterà Pearl Thorne, ruolo chiave nell’imminente show di sei episodi. I dettagli del suo personaggio vengono, per il momento, tenuti nascosti. La produzione è recentemente iniziata nel New Jersey e lo spin-off dovrebbe essere presentato in anteprima nel 2024. L’ultimo spin-off di The Walking Dead concluderà gli archi narrativi dei personaggi di Rick Grimes e ... Leggi su cinemaserietv (Di lunedì 6 marzo 2023)-Annè entrata ufficialmente nel-off di Theincentrato sui personaggi diGrimes e, interpretati rispettivamente da Andrew Lincoln e Danai Gurira. Come riportato in esclusiva daline, la star di Lucifer interpreterà Pearl Thorne, ruolo chiave nell’imminente show di sei episodi. I dettagli del suo personaggio vengono, per il momento, tenuti nascosti. La produzione è recentemente iniziata nel New Jersey e lo-off dovrebbe essere presentato in anteprima nel 2024. L’ultimo-off di Theconcluderà gli archi narrativi dei personaggi diGrimes e ...

