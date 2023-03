The Mandalorian 3 | Pedro Pascal imbarazzato dall' attenzione delle fan | Concentratevi su Harry Styles

(Di lunedì 6 marzo 2023), durante un'intervista per promuovere The3, ha parlato dell'che sta ricevendo da molte fan, confessando di non riuscire a capirne il motivo. La terza stagione di The, la serie con protagonista, è approdata in streaming proprio in questi giorni portando ancora maggioresull'attore che non riesce a spiegarsi l'entusiasmofan., come riportato da Marca, è uno degli attori più ricercati'industria cinematografica ed è considerato tra gli uomini più sexy di Hollywood. Ed è proprio su quest'ultimo punto che lo stessosi è soffermato nel corso di un'intervista rilasciata per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dnvalladao : Marquei como visto The Mandalorian - 3x1 - Chapter 17: The Apostate - R3NJUNPOP : ho preso l'uovo di Pasqua di The Mandalorian, in teoria dal peso dovrebbe essere proprio Mando........se non lo è mi incazzo - David_c05 : L’evoluzione di Bo-Katan Kryze in the Mandalorian 3 - GizChinait : Baby Yoda sconvolge #GOOGLE per la nuova stagione di The Mandalorian - sandrobah : @wannabebaol Però, nel caso, se non stessero così bene, potrebbero ovviare e passare alla versione Pedro Pascal in The Mandalorian -

La terza stagione di, la serie con protagonista Pedro Pascal , è approdata in streaming proprio in questi giorni portando ancora maggiore attenzione sull'attore che non riesce a spiegarsi l' entusiasmo ...Pedro Pascal, il cui nome completo è José Pedro Balmaceda Pascal , è anche conosciuto per essere il volto di, e per aver recitato in Game of Thrones, Narcos e Wonder Woman 1984 . La ...Un nuovo easter egg pere Grogu è stato introdotto sulla pagina di Ricerca Google . In tutto il mondo ha debuttato la terza stagione della serie e il motore di ricerca ha deciso di celebrarla. Ma come si ...

The Mandalorian: Grogu protagonista di un'interfaccia Google per festeggiare la stagione 3 | TV BadTaste.it Cinema

Pedro Pascal, durante un'intervista per promuovere The Mandalorian 3, ha parlato dell'attenzione che sta ricevendo da molte fan, confessando di non riuscire a capirne il motivo.Su Google si può attivare un nuovo easter egg dedicato a Grogu e The Mandalorian su iOS e Android: ecco come fare ...