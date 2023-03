The Era of Honor ricomincia

The Era of Honor (ri)comincia (Di lunedì 6 marzo 2023) Ci siamo, signore e signori. La ROH è tornata. Ma non come parte della programmazione AEW, no. La ROH è tornata con un suo show, su Honor Club, piattaforma di streaming di proprietà, e non in TV. Ma è pur sempre un inizio. Andiamo un po’ ad analizzare il tutto. Attenzione, seguiranno spoiler sulla prima puntata, quindi se non l’avete vista, tornate in seguito. Tanti match, poche parole e una nuova veste grafica La nuova veste grafica della ROHLa ROH è sempre stata sinonimo di wrestling lottato. Wrestling tecnico, wrestling duro. Sangue, sudore e lacrime. E questa prima puntata mi ha riportato alla mente le vecchie puntate di ROH TV di dieci anni fa. C’è stata tantissima azione e poche parole. I promo sono stati molto, molto rapidi e sono serviti a lanciare i match. Persino il promo di Yuta è durato sì e no cinque minuti ed è servito per introdurre il match ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 6 marzo 2023) Ci siamo, signore e signori. La ROH è tornata. Ma non come parte della programmazione AEW, no. La ROH è tornata con un suo show, suClub, piattaforma di streaming di proprietà, e non in TV. Ma è pur sempre un inizio. Andiamo un po’ ad analizzare il tutto. Attenzione, seguiranno spoiler sulla prima puntata, quindi se non l’avete vista, tornate in seguito. Tanti match, poche parole e una nuova veste grafica La nuova veste grafica della ROHLa ROH è sempre stata sinonimo di wrestling lottato. Wrestling tecnico, wrestling duro. Sangue, sudore e lacrime. E questa prima puntata mi ha riportato alla mente le vecchie puntate di ROH TV di dieci anni fa. C’è stata tantissima azione e poche parole. I promo sono stati molto, molto rapidi e sono serviti a lanciare i match. Persino il promo di Yuta è durato sì e no cinque minuti ed è servito per introdurre il match ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QueenofSorrow75 : Oggi David Gilmour compie 77 anni, se consideriamo che “The Dark Side Of The Moon” ha compiuto 50 anni pochi giorni… - Alessan54335863 : @Stefano3145 @AdrianoPortogal @PoulardMere @Clutcher @superpeppeball @CarloPietroFra2 @adamopontipi @ElideMirce… - DonPiricoddi : RT @RockOthers: Il chitarrista statunitense, era forse l'unico nel panorama musicale di allora, in grado di sostituire degnamente il Man In… - Regina4lba : @Pinknutss Beh, non che jojo sia poi così famoso ora, cioè, ai tempi della parte di Giorno era famosissimo, ora anc… - NinjaSwitchCat : @The_Owned_Slave In questo esercizio, per non complicare troppo le cose, era stato chiesto di ignorare gli anni bisestili. -