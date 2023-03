Terzo Polo | Calenda | ' aspetto risposta Renzi su mia proposta partito unico'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Carlo #Calenda: 'Arriviamo al secondo punto: qual è l’elettorato, attuale e potenziale, del Terzo Polo? Ci rivolgia… - CarloCalenda : Dopo l’elezione di #Schlein il campo è ben definito: PD/5S su posizioni populiste radicali; FDI guida la destra; il… - ItaliaViva : Tantissimi auguri di buon lavoro a @lucianonobili eletto consigliere regionale del Terzo Polo nel Lazio - trxtrx1 : Non oso immaginare cosa avrebbero detto se la polizia avesse menato gli anarchici di Torino e magari ci fosse anche… - ninabecks1 : RT @DanielaDaffin: @Umanisti40 È quello che pensa la maggior parte dei votanti del terzo polo, non hanno capito che, se nascerà il nuovo pa… -

... 31,0% ( - 0,1) Partito democratico: 17,2% (+0,5) Movimento 5 Stelle 16,8% ( - 0,2) Lega: 9,1% ( - 0,1) Forza Italia: 7,7% ( - 0,1): 7,2% ( - 0,2) Alleanza Verdi - Sinistra: 3,2% (+0,1) +......hanno ispirato un programma di trasformazione che ha destinato le Serre Reali a futurodei ... quali le circoscrizioni, l'Università di Torino, gli ostelli studenteschi, le associazioni del...Ne cito uno su cui rinnovo il mio invito al, a M5s e a Avs: il salario minimo'. LE DIFFIDENZE Per il resto, timide concessioni. In politica estera, ad esempio, il Pd by Elly e il Movimento ...

Il terzo polo c'è. Il programma liberale ancora no L'HuffPost

Importantissima, pesantissima e bellissima vittoria del FOGGIA che vale il terzo posto pro tempore per differenza reti globale. Questa volta l'approccio è quello giusto e nonostante la Viterbese schie ...Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Ho presentato al comitato politico la mia proposta per il partito unico. Renzi non fa parte del comitato politico e gli ho dato una settimana di tempo per rispondermi se la ...