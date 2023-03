Territorio: Regione con i Comuni per favorire crescita e sviluppo (Di lunedì 6 marzo 2023) Villa Santina, 6 mar – Un focus sulle opere oggetto di finanziamento attraverso le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare quelle dedicate alla messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica ma anche un riconoscimento ai Comuni che si impegnano per la crescita del Territorio e operano mettendo alcuni servizi in condivisione. Sono alcuni dei temi emersi nell’incontro odierno tra l’assessore regionale alle Finanze e l’Amministrazione comunale di Villa Santina. L’esponente dell’Esecutivo del Friuli Venezia Giulia ha espresso apprezzamento per i Comuni che condividono i servizi, così come accade per Villa Santina che utilizzerà assieme ad altre Amministrazioni comunali il plesso scolastico di prossima realizzazione (oltre 7 milioni di euro tra risorse del Pnrr e regionali già ... Leggi su udine20 (Di lunedì 6 marzo 2023) Villa Santina, 6 mar – Un focus sulle opere oggetto di finanziamento attraverso le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare quelle dedicate alla messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica ma anche un riconoscimento aiche si impegnano per ladele operano mettendo alcuni servizi in condivisione. Sono alcuni dei temi emersi nell’incontro odierno tra l’assessore regionale alle Finanze e l’Amministrazione comunale di Villa Santina. L’esponente dell’Esecutivo del Friuli Venezia Giulia ha espresso apprezzamento per iche condividono i servizi, così come accade per Villa Santina che utilizzerà assieme ad altre Amministrazioni comunali il plesso scolastico di prossima realizzazione (oltre 7 milioni di euro tra risorse del Pnrr e regionali già ...

