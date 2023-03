Terremoto Turchia-Siria, raccolti da Roma Capitale oltre 400 chili di cibo (Di lunedì 6 marzo 2023) Oltre 400 chili di cibo conservabile (pasta, riso, scatolame), ma anche sacchi a pelo, coperte, tende, stufe, scarpe, giacche, guanti, sciarpe, cappelli e pannolini. È il materiale raccolto finora dalla Protezione Civile capitolina, con il sostegno delle organizzazioni di volontariato in convenzione con Roma Capitale, per aiutare le popolazioni colpite nella notte tra il 5 e 6 febbraio da un catastrofico Terremoto che ha provocato in Turchia e Siria migliaia di vittime, feriti e senzatetto. La raccolta di beni e attrezzature è stata avviata lo scorso 21 febbraio. Sul sito di Roma Capitale sono disponibili tutte le informazioni necessarie per donare beni di prima necessità e attrezzature finalizzate al soccorso e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 marzo 2023) Oltre 400diconservabile (pasta, riso, scatolame), ma anche sacchi a pelo, coperte, tende, stufe, scarpe, giacche, guanti, sciarpe, cappelli e pannolini. È il materiale raccolto finora dalla Protezione Civile capitolina, con il sostegno delle organizzazioni di volontariato in convenzione conCapitale, per aiutare le popolazioni colpite nella notte tra il 5 e 6 febbraio da un catastroficoche ha provocato inmigliaia di vittime, feriti e senzatetto. La raccolta di beni e attrezzature è stata avviata lo scorso 21 febbraio. Sul sito diCapitale sono disponibili tutte le informazioni necessarie per donare beni di prima necessità e attrezzature finalizzate al soccorso e ...

