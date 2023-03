Terremoto in Siria e Turchia | da Cristiano Ronaldo un aereo carico di aiuti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : I rappresentanti di 46 Paesi, tra cui i #vigilidelfuoco????, si sono riuniti a #Singapore, al meeting annuale dei tea… - Avvenire_Nei : #Terremoto #Siria Il grido di #Aleppo: dateci un futuro. «Più di un milione i senza tetto» - sportface2016 : Terremoto #Siria e #Turchia, #CristianoRonaldo invia aereo con beni di prima necessità - AnkitSa96984128 : RT @WFP_IT: Sono 2?,7?milioni le persone, in #Turchia e #Siria, raggiunte con assistenza alimentare di emergenza del @WFP a seguito del ter… - Bad_Linhat : RT @matt7gh: La #Russia sta aiutando la #Turchia dopo il #Terremoto nonostante quest'ultima armi i nazisti #SlavaUkraini #UE e #USA non ha… -

...mentre la, secondo l'Unicef, ha bisogno di 172,7 milioni di dollari per fornire un sostegno immediato e salvavita a 5,4 milioni di persone (tra cui 2,6 milioni di bambini) colpite dalDopo 1 mese dalin Turchia eIn Turchia 2,5 milioni di bambini nel Paese hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente. Oltre 1,9 milioni di persone sono ospitate […]Anche inla situazione delè difficilissima. Si cominciava a prospettare un ritorno in, per alcuni almeno, e invece i tempi con il, si allungano e si allontanano.

Terremoto Turchia-Siria: la situazione delle famiglie un mese dopo Save the Children Italia

È passato esattamente un mese dal terremoto che ha devastato il sud della Turchia e nord della Siria: il bilancio è di almeno 50mila morti, ma ...In Turchia 2,5 milioni di bambini nel Paese hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente. Oltre 1,9 milioni di persone in rifugi temporanei ...